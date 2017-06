Migranti, Gentiloni: sbarchi preoccupano, affrontarli con Ue

Berlino (askanews) - "Ho utilizzato anche questa occasione per rappresentare ai colleghi europei l'estrema preoccupazione per l'accentuarsi dei flussi migratori nel nostro paese, che non si è mai sottratto e che non intende sottrarsi agli impegni ma che chiede di discutere delle risorse a disposizione per lavorare in Libia e negli altri paesi africani e della possibilità diallargare i programmi di relocation". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a Berlino nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro dei Paesi Ue del G20."Dobbiamo affrontare in comune queste difficoltà, dalla commissione Ue è venuta la conferma di un impegno notevole. Mi auguro che ci sia un primo sbocco concreto nella riunione di mercoledì prossimo dei ministri dell'Interno", ha concluso Gentiloni.