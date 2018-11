Migranti, la protesta di FdI in aula Camera contro Global compact 'Stop invasione'

(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2018 La protesta di FdI in aula Camera contro Global compact stop invasione La leader di FdI, Giorgia Meloni, durante il question time con il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. Così la Mleoni durante il suo intervento: "Nel Global Compact - ha osservato Meloni - si stabilisce il diritto fondamentale di ciascun individuo a emigrare o a essere immigrato, indipendentemente dalle regioni che lo portano a muoversi. Questo significa che in avvenire non ci sarà solo un diritto che riconosce lo status di rifugiato, ma anche quello di essere un migrante economico, un individuo che scappa dal caldo o semplicemente uno che si vuole muovere da un posto all'altro". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev