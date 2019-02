(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2019 Migranti, Landini (Cgil): "Siamo contrari alla chiusura dei centri d'accoglienza" "Noi siamo contrari alla chiusura dei centri d'accoglienza, sia per le persone che rimangono in strada sia per coloro che lavorano nei centri". Queste le parole di Maurizio Landini, segretario della Cgil, durante il suo intervento dal palco della manifestazione nazionale dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. fonte Facebook_Cgil Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it