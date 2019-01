Migranti, Macron: "Sbarchino in Italia poi distribuzione"

(Agenzia Vista) Nicosia, 29 gennaio 2019 "Dobbiamo applicare i tre principi sostenuti dalla Francia: il rispetto del diritto internazionale marittimo, lo sbarco nel porto vicino più sicuro, e cioè l'Italia, la distribuzione dell'onere in Europa. Qualcosa che la Francia ha fatto e che continuerà a fare anche per le 47 persone di questa nave". Così il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa dopo il Summit a Cipro dei Paesi del Sud dell'Unione europea. _Courtesy Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev