Migranti, Mattarella: abbassare i toni, fenomeno va gestito da Ue

Vienna, 1 lug. (askanews) - Il fenomeno delle migrazioni è complicato e inarrestabile e per questo va gestito da tutta l'Unione Europea nel suo complesso. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Vienna, dove si trova per una visita di Stato di due giorni. E sul caso specifico della Sea Watch ha invitato ad abbassare i toni."L'auspicio è di un abbassamento generale dei toni che consente di affrontare con maggiore serenità e concretezza la questione" e tutte queste vicende richiamano "la necessità che il fenomeno migratorio sia governato dall'Unione europea nel suo complesso". "L'Unione europea deve far suo il problema delle migrazioni in modo sistemico, complessivo e razionale" perché "solo l'Ue può avere un rapporto collaborativo che possa far crescere i Paesi dove nascono questi flussi" e solo l'Ue nel suo complesso può "regolare i transiti in modo sostenibile, questo può farlo l'Ue e non un singolo paese".I flussi migratori sono "un fenomeno inarrestabile se non governato con intelligenza e tutti insieme nell'Unione europea e in collaborazione con i paesi africani in cui nascono i flussi", ha concluso il Capo dello Stato.