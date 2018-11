Migranti, Mattarella: "Fenomeno strutturale, sfida per Ue e tutto il mondo"

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2018 "Quello che riguarda i flussi migratori è un fenomeno senza tempo e senza confini, un fenomeno perenne nella storia, più intenso in alcuni tempi come nel nostro ed è un fenomeno che non è più di carattere emergenziale ma strutturale, e quindi costituisce una delle grandi sfide che si presentano all'Unione europea e a tutto il mondo, ed è un'esigenza che richiama alla responsabilità comune". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Verona. _Courtesy Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev