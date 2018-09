Migranti, Merkel: Ue trovi modo per ripartire quote equamente

Salisburgo, (askanews) - "Occorre trovare un modo per ripartire equamente i migranti nell'Unione Europea. Nessuno può fare come desidera, in nessun caso. Dovremo riparlarne, non abbiamo ancora concluso": lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conferenza stampa al termine del summit dei leader europei a Salisburgo, in Austria.