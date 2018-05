Migranti, Minniti: "Non si possono chiudere i flussi solo governarli"

(Agenzia Vista) Liguria, 06 maggio 2018 "Non c'e' possibilita' di chiudere gli spostamenti demografici. L'unica cosa che puo' fare una grande democrazia come quella italiana e' non subire i grandi flussi, ma governarli". Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti ospite del Festival di Limes, la rassegna organizzata a Palazzo Ducale di Genova. "Le grandi questioni demografiche, i grandi flussi e i grandi spostamenti demografici - ha detto Minniti - sono questioni strutturali del mondo, non congiunturali. Guardatevi da coloro che dicono: 'Arrivo io e risolvo il problema'. Non solo in Italia. Non lo risolvono in generale nel mondo". _Courtesy Limesonline Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it