(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019 La Camera ha approvato una mozione di Fratelli d'Italia in materia di contrasto dell'immigrazione clandestina e della mafia nigeriana. Il governo è impegnato "a non sottoscrivere il Global Compact e a non contribuire in alcun modo al finanziamento del relativo trust fund” spiega la mozione. _Courtesy CameraWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev