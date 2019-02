Migranti, ruspe in azione nel ghetto di Borgo Mezzanone a Foggia

(Agenzia Vista) Foggia, 20 febbraio 2019 Operazioni di abbattimento di tre manufatti abusivi, una discoteca, una casa a luci rosse e un'officina, che si trovano all'interno del Ghetto di Borgo Mezzanone vicino Foggia. In azione due ruspe dell'Esercito Italiano. Prima di procedere alla distruzione delle strutture sono intervenuti i tecnici dell'Enel che hanno provveduto a interrompere l'erogazione della corrente elettrica. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le zone interessate all'abbattimento rimuovendo anche le bombole di gas che sono accumulate a ridosso delle baracche. Le operazioni, che hanno visto l'impiego di oltre duecento uomini tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, si sono svolte senza alcun problema di ordine pubblico e non interessano le baracche abitate dai migranti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev