Migranti, Salvini: Mogherini? Ha dimenticato di essere italiana

Roma (askanews) - "La sinistra italiana è riuscita a farsi rappresentare da qualcuno che un quarto d ora dopo che è stata eletta ha dimenticato di essere italiana". Così il ministro dell Interno, Matteo Salvini, ha replicato alle parole dell Alto rappresentante per la politica estera dell Unione Europea,Federica Mogherini, sulla missione Sophia. Mogherini, a proposito dell annuncio della Francia e Germania di voler uscire dalla Missione, aveva detto che aveva detto che se questo avverrà la missione chiuderà. "Andate a chiedere all'altro Matteo (Renzi, ndr) - ha aggiunto Salvini - quale è stato il senso di questa nomina che all Italia e a 500 milioni di europei non ha portato nessun riscontro concreto".