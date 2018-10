(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2018 Migranti, Salvini: "Nave centri sociali non sbarcherà in Italia" "E' notizia di oggi che una nave dei centri sociali solcherà il Mediterraneo, non so che intenzioni abbiano ma sicuramente in Italia non sbarcheranno". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, presentando il decreto sicurezza, in un video su Facebook, dopo la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it