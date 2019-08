Migranti, Salvini: no alleanza contro natura Pd-M5S

Recco, 14 ago. (askanews) - "Pensate in che Paese strano viviamo, un avvocato del Tribunale amministrativo del Lazio vuole dare il permesso di sbarcare a una nave straniera piena di immigrati. Ancora nelle prossime ore firmerò il mio no, io complice dei trafficanti di esseri umani non sarò mai". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook da Recco (Genova) e commentando la sospensione del divieto d'ingresso in Italia nei confronti della nave ong Open Arms."C'è una nave di una ong spagnola in acque maltesi che fa ricorso a un tribunale italiano, non si capisce perché. Poi c'è una nave norvegese di una Ong francese. È chiaro ed evidente - ha sostenuto Salvini - che c'è un disegno per tornare indietro, per riaprire i porti italiani e trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa. Finchè ho vita non mi arrendo e resisto a questa vergogna, anche per rispetto degli immigrati che sono qua regolarmente. Non cambio idea, possono minacciarmi, denunciarmi, processarmi"."Staremo attenti nei prossimi giorni perché non si crei a Roma un'alleanza innaturale, una coppia contro natura tra Pd e 5 Stelle, tra Renzi e Grillo per riaprire i porti italiani". Mogranti/*Migranti, Salvini: Tar autorizza sbarchi? Firmerò decreto per il No "Non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani".