(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2019 "Se ora qualcuno, pensando di fare un fanno all'Italia, si sfila per noi non è assolutamente un problema. Qual è il nostro interesse a pagare? Viene meno? Ce ne faremo una ragione". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini in conferenza stampa al Viminale. _Courtesy Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev