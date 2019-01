Migranti Seawatch, Fratoianni: "Donne e bambini bloccati in mare, Europa girata dall'altro lato"

(Agenzia Vista) Roma, 02 gennaio 2019 Migranti Seawatch, Fratoianni, donne e bambini bloccati in mare durante le feste, l'Europa si e' girata dall'altro lato 32 migranti bloccati da 11 giorni a bordo della Sea Watch a largo del Meditarraneo. "Il 2018 è stato l'anno difficile, l'anno della paura, dell''avanzamento delle destre. E' stato specialmente l'anno in cui, nella notte di natale, migranti, donne e bambini, sono stati lasciati in mezzo al mare da questa Europa. In barba alle radici cristiane che in tanti millantano." Così, Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali e segretario di Sinistra Italiana./courtesy Facebook agenziavista.it