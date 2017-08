Migranti, sequestrata nave Ong tedesca, le intercettazione che hanno fatto scattare le indagini

(Agenzia Vista) Lampedusa, 02 agosto 2017 Gli, investigatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, della Squadra Mobile di Trapani e del Nucleo Speciale d’Intervento – Sezione Operazioni della Guardia Costiera hanno eseguito il sequestro preventivo della motonave “IUVENTA”, battente bandiera olandese ed operante per conto dell’organizzazione non governativa tedesca “JUGEND RETTET”, disposto dal GIP del Tribunale di Trapani, dr. Emanuele CERTOSIMO, su richiesta del dr. Andrea TARONDO, Sostituto Procuratore della Repubblica di Trapani. Le indagini, avviate nell’ottobre del 2016 e condotte con l’utilizzo di sofisticate tecniche e tecnologie investigative, hanno consentito di raccogliere elementi indiziari in ordine all’utilizzo della motonave “IUVENTA” per condotte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La predetta motonave è stabilmente dedita al soccorso di migranti in prossimità delle coste libiche ed al loro trasbordo su altre navi sempre in acque internazionali, permanendo abitualmente nel Mar Libico, in prossimità delle acque territoriali del Paese africano. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alle ore 17.30 odierne, presso la questura di Trapani, alla presenza del Procuratore Aggiunto di Trapani dr. Ambrogio CARTOSIO, del Questore di Trapani dr. Maurizio AGRICOLA, del Vice Direttore del Servizio Centrale Operativo dr. Vincenzo NICOLI’ e del Capitano di Fregata della Capiteria di Porto dr. Maurizio Ricevuto.. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev