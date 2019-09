Migranti, Trump alle ong: "Vostre politiche non sono giuste, sono crudeli" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2019 Migranti, Trump alle ong: "Vostre politiche non sono giuste, sono crudeli" "Qui negli Stati Uniti, come nel resto del mondo, esiste una crescente industria di attivisti radicali e ong che promuove il traffico umano. Questi gruppi incoraggiano l’immigrazione clandestina e chiedono la soppressione dei confini nazionali. Oggi ho un messaggio per questi attivisti dei confini aperti che si ammantano di retorica di giustizia sociale. Le vostre politiche non sono giuste, sono crudeli e dannose. Promuovete organizzazioni criminali che si approfittano di donne, uomini e bambini innocenti. Mettete il vostro falso senso di virtù prima della vita e del benessere di queste persone. Quando minate la sicurezza dei confini nazionali, minate i diritti e la dignità umana." Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenendo alla 74. Assemblea Generale dell’Onu a New York. Fonte: Nazioni Unite Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev