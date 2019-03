(Agenzia Vista) Milano, 14 marzo 2019 I primi tifosi del Eintracht Francoforte hanno invaso già di prima mattina piazza Duomo a Milano. Tra cori e birre in tantissimi hanno iniziato a festeggiare sotto la Madonnina. Stando alle stime dovrebbero essere in totale 13 mila i sostenitori tedeschi che arriveranno in giornata nel capoluogo lombardo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev