Milano, Sala contestato in Consiglio abbandona la seduta prima del voto

(Agenzia Vista) Milano, 23 dicembre 2016 Il sindaco di Milano Sala è stato duramente contestato dalle opposizioni per la sua decisione di abbandonare l’aula del Consiglio prima del voto sulla delibera “Cascina Merlata”, ricollegabile in maniera indiretta a concessioni Expo. La decisione del primo cittadino di non partecipare al voto, secondo il capogruppo del M5s, avrebbe confermato un confitto di interessi del sindaco legato ad Expo. Al momento dell’abbandono, alcuni consiglieri hanno ironicamente accusato Sala di essere “scappato via” e di essersi “autosospeso” di nuovo.