Milioni di fedeli a Manila per il "Nazareno nero"

Roma, (askanews) - Centinaia di migliaia di cattolici delle Filippine hanno invaso le strade della capitale Manila, per partecipare alla tradizionale processione del Nazareno Nero. I fedeli cercano di toccare questa centenaria statua in legno del Cristo per chiedere una grazia o un miracolo personale.La statua rappresenta Gesù piegato sotto il peso della Croce; è stata portata a Manila da un sacerdote agostiniano spagnolo nel 1607 a bordo di una nave proveniente dal Messico. Secondo la tradizione l'imbarcazione ha preso fuoco durante il viaggio, ma l'immagine del Cristo è scampata miracolosamente all'incendio assumendo il colore nero. Nonostante il danno, la popolazione di Manila decide di conservare e onorare l'effige. Da allora, la statua è chiamata il Nazareno Nero e molte persone assicurano di aver ricevuto la guarigione da malattie toccandola.