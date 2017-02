Milioni di iraniani celebrano la Rivoluzione islamica

Roma, (askanews) - Sventolando la bandiera dell'Iran, milioni di iraniani in tutto il paese hanno partecipato alla marcia che celebra il 38esimo anniversario della Rivoluzione islamica.Proprio oggi, il presidente iraniano Hassan Rohani ha ammonito che il popolo iraniano farà pentire gli americani per aver usato il linguaggio della minaccia. "Bisogna parlare al popolo iraniano con rispetto. Chiunque utilizzi il linguaggio della minaccia, se ne pentirà", ha dichiarato Rohani, partecipando a Teheran alle celebrazioni dell'anniversario, alla presenza di centinaia di migliaia di persone.A inizio febbraio il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, aveva dichiarato che "le sanzioni di oggi rappresentano davvero un modo molto forte per opporsi alle azioni intraprese dall'Iran e chiariscono che l'accordo firmato precedentemente non era negli interessi di questo Paese. Il presidente Trump farà di tutto perchè l'Iran resti sotto controllo". "Non escludiamo azioni più forti" in futuro", aveva aggiunto, "tutte le opzioni sono sul tavolo".