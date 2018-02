(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2018 Militare suicida alla metro A Barberini di Roma, chiusa la stazione Un militare dell'esercito italiano si e' tolto la vita all'interno di un bagno della stazione metro A Barberini, ancora non sono chiari i motivi del gesto. Il militare era in servizio per il controllo e il pattugliamento della stazione, che al momento e' chiusa per permettere alle Forze dell'Ordine di svolgere le indagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev