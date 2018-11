Millie Bobby Brown diventa la più giovane ambasciatrice Unicef

Roma, (askanews) - L'attrice Millie Bobby Brown, star della serie tv "Stranger Things", a soli 14 anni è diventata Goodwill Ambassador dell'Unicef, la più giovane di sempre nella storiadell'associazione.L'attrice britannica è stata nominata in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia presso la sede delle Nazioni Unite di New York. "Visto il ruolo globale dell'Unicef nel dare voce ai bambini e ai giovani, essere l'ambasciatore più giovane è molto più di un onore è un potente privilegio"."Il mio sogno è che ogni bambino, indipendentemente da dove viva o dalle circostanze in cui sia nato, abbia la possibilità di essere ascoltato. Noi abbiamo la passione, il fuoco e le idee per fare il cambiamento".Millie Bobby Brown userà la sua piattaforma globale per contribuire a sensibilizzare i bambini sui diritti e le questioni che riguardano i giovani, come la mancanza di istruzione, di luoghi sicuri in cui giocare e imparare, e l'impatto di violenza, bullismo e povertà. Si unisce a numerose star ambasciatrici Unicef come Orlando Bloom, Leo Messi, Shakira, David Beckham e molte altre.