Min. Grillo: grande gap informativo per i giovani su sessualità

Roma, 19 feb. (askanews) - "C'è un grandissimo gap informativo per i giovani sul tema della sessualità, noi abbiamo analizzato l'aspetto relativo alla salute, ma ci sono tantissime informazioni che ai giovani bisognerebbe dare. Non ci possiamo affidare solamente a internet per la diffusione delle informazioni, anche se su questo voglio lavorare, voglio creare database di informazioni verificate, sia per i giovani che per gli adulti. Credo che l'insegnamento nella scuola di temi legati alla sessualità riproduttiva possa fornire un punto fermo di informazioni certe e verificate, rispetto al non avere informazioni o avere informazioni falsate. Speriamo che da questo protocollo di intesa col Miur nasca la strada per insegnare la salute nelle scuole e da lì un capitolo dedicato alla salute riproduttiva e alla sessualità". Lo ha detto la ministra della Salute Giulia Grillo a margine della presentazione dello studio nazionale sulla fertilità al Ministero della Salute.