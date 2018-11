Minniti: ''Sinistra stia vicino a chi prende bus, il problema che sinistra non lo prende il bus''

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2018 Minniti Sinistra deve stare vicino a chi prende l autobus il problema che sinistra non lo prende l autobus La presentazione del libro di Marco Minniti 'Sicurezza è libertà', così l'ex ministro dell'Interno: "Sicurezza e' solo ordine pubblico, solo la macchina della polizia a controllare il territorio? No. C'e' bisogno di politiche di sviluppo pubbliche e private. E sottolineo pubbliche. L'unica che puo' affrontare questo tema e' la sinistra. Se la sinistra non fa questo abbandona il campo" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev