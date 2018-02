(Agenzia Vista) Macerata, 03 febbraio 2018 Minniti Macerata raid inaccettabile iniziativa individuale e criminale Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza a Macerata: "Un'iniziativa criminale, al momento di carattere individuale. Sicuramente preparata e progettata". Cosi' il ministro dell'Interno Marco Minniti ha definito il raid razzista a Macerata. Dopo aver sottolineato la necessita' del "doveroso riserbo sulle indagini", Minniti ha pero' spiegato: "Non c'e' niente che ci dica che possa esserci un riferimento a un background organizzativo. C'e' un background personale di destra certamente, che si rifa' al fascismo e al nazismo. Ricorda moltissimo un raid di rappresaglia, armata, del tutto casuale. Non c'e' nessun rapporto tra quanto avvenuto e le persone ferite. A legare i feriti e' solo il colore della pelle: e' quindi un'evidente questione razziale". / courtesy E'Tv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev