Minniti: migranti, nessun pregiudizio nessuna generalizzazione

(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2017 Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, in un'informativa alla Camera."Serve avere un coordinamento tra le attività di salvataggio in acque libiche da parte della Guardia costiera con le attività delle Ong. Con mille difficoltà la Guardia costiera libica ha effettuato 10mila salvataggi in acque libiche. Sono cifre fornite dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), non dal Governo italiano. L'altra questione è un coordinamento con la polizia giudiziaria in merito al traffico di esseri umani. Un Paese serio prende tutte le misure per coniugare la salvezza della vita con le esigenze della propria sicurezza e l'obiettivo di combattere i trafficanti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev