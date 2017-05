Mistero a Buckingham Palace, riunione urgente dello staff reale

Milano (askanews) - Mistero a Buckingham Palace, dove dalle prime ore del mattino sono appostate tutte le televisioni e molti giornalisti britannici, in attesa di un annuncio. Il motivo dell'agitazione è la convocazione improvvisa, e insolita, di tutto lo staff reale per una riunione urgente. Indizi che potrebbero far pensare ad un annuncio di qualche importanza.Fonti del Palazzo reale, citate da diversi giornali britannici, si sono affrettate a smentire qualsiasi ipotesi allarmante, la prima a cui hanno pensato tutti: la salute della Regina Elisabetta, 91 anni, e di suo marito FIlippo, 95.Solo 24 ore fa la Regina Elisabetta ha incontrato la premier May che le ha ufficialmente comunicato lo scigolimento del Parlamento in vista delle elezioni politiche dell'8 giugno.