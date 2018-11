Moavero: fondamentale la collabozione culturale nel Mediterraneo

Roma, (askanews) - Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi è intervenuto all'Università LUISS di Roma per la presentazione dei primi mesi di attività del Progetto Mediterraneo, un percorso di formazione rivolto a 18 studenti provenienti da Giordania, Siria, Palestina e Malta, tra cui alcuni sotto protezione internazionale. "La collaborazione culturale è fondamentale - ha detto il ministro - perché noi, come Italia, grazie al nostro passato, grazie a tutto quanto abbiamo saputo come italiani creare nel corso dei secoli, siamo oggettivamente un grande attore del firmamento culturale. Il vantaggio della cultura è anche quello di presentare un biglietto da visita positivo, gradevole. Chi non ha sentito una musica italiana? chi non ha ammirato un quadro, una scultura, italiana? Chi non ha mangiato una volta italiano?".Il Progetto Mediterraneo, realizzato dalla LUISS con il sostegno della Fondazione Terzo Pilastro, dimostra quanto il Mediterraneo sia "un ponte tra culture", in un'area dove la geografia pone l'Italia "al centro", rendendola di fatto "un ponte naturale" verso Africa, Medio Oriente e Golfo."L'impegno delle università nella cultura è intrinseco e proiettare le università su uno scenario internazionale per contribuire con il nostro sistema universitario ad informare, a far crescere, a migliorare anche persone che vengono da altri Paesi, in particolare da un'area come il Mediterraneo, ma sempre in un concetto allargato, Medio Oriente, Africa, è fondamentale - ha aggiunto il ministro - Lo fanno le grandi università di altri grandi Paesi, pensiamo agli Stati Uniti, all'Inghilterra, alla Francia, ma pensiamo anche ormai alla Cina, a Singapore, ad altri posti del mondo. La formazione culturale è fondamentale. E lo sappiamo in Italia. Perché dalle grandi università dell'Italia medievale partirono i famosi chierici vaganti che portarono la cultura in tutta l'Europa e poi per il mondo. Se riusciamo a rafforzare, rinnovare e rilanciare questo spirito di cui abbiamo radici profonde non faremo altro che rendere un grande servizio al paese e alla cultura in generale".