Mogherini su Trump: Gli Usa? Sono sicuramente nostri amici

Bruxelles (askanews) - "L'Europa è un nemico? A Trump chiederei chi considera come suoi amici". Questo il commento dell'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, alle recenti affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che lasciando Londra ha dichiarato in un'intervista Bruxelles è un nemico degli Stati Uniti"Se fossi un giornalista probabilmente gli chiederei chi considera suoi amici", ha detto Mogherini, facendo riferimento a Trump. "Abbiamo ben chiaro chi sono i nostri amici, gli Stati Uniti di sicuro e ho detto molte volte che un avvicendamento nell'amministrazione non cambia l'amicizia tra paesi e popoli"."Di sicuro, consideriamo amici e partner gli Stati Uniti - amici intimi e partner. Lo faremo sempre", ha aggiunto l'Alto rappresentante Ue.