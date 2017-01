(Agenzia Vista) Piemonte - 14 Gennaio 2017 Il direttore del quotidiano "La Stampa" Maurizio Molinari, grande esperto di politica estera, analizza le cause dell'apertura di Donald Trump nei confronti di Vladimir Putin e ipotizza la possibilità di un accordo ad ampio raggio tra Usa-Russia. Molinari è intervenuto ad un incontro organizzato a Palazzo Madama di Torino ad approfondimento della mostra "In prima linea. Donne fotoreporter in luoghi di guerra". Courtesy Rete7