(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2018 Moro Mattarella deposita corona di fiori in via Caetani La cerimonia di commemorazione in via Caetani, a 40 anni dall'assassinio di Aldo Moro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di rose bianche davanti alla lapide che ricorda l'assassinio di Aldo Moro. Alla breve cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il Presidente della regione Lazio, Zingaretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it