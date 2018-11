(Agenzia Vista) Napoli, 24 novembre 2018 Morti Bianche, Capone (UGL): "In Italia legislazione all'avanguardia ma mancano controlli", speciale "In Italia legislazione all'avanguardia ma mancano i controlli". Così Paolo Capone, segretario generale dell'UGL, che ha portato in piazza del Plebiscito 1.029 sagome bianche che corrispondono al numero dei morti sul lavoro per il 2017. Quella di Napoli è la quarta tappa del suo viaggio nelle principali città italiane. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it