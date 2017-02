(Agenzia Vista) Piemonte VdA - 9 febbraio 2017 La Stampa festeggia 150 anni e lo fa in grande stile, con una mostra fotografica all'interno di Palazzo Madama e la partecipazione a nel pomeriggio del Presidente Sergio Mattarella, oltre a personalita' di spicco legate a Torino e al quotidiano come Sergio Chiamparino e John Elkann. Per l'occasione presentato anche il francobollo celebrativo, firmato da Michelangelo Pistoletto Courtesy Rete7