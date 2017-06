Mosul, Iraq (askanews) - Scene di quotidiano terrore a Mosul, la strategica località dell'Iraq settentrionale, difesa accanitamente dai miliziani dell'Isis che non esitano a sparare contro le forze governative impegnate nella riconquista senza preoccuparsi dei civili che hanno trovato rifugio dai combattimenti in un asilo abbandonato e in rovina.