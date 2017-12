(Agenzia Vista) Napoli, 05 dicembre 2017 Motociclismo, è la più veloce del Sud Italia, la 19enne campana Nicole batte anche gli uomini Nicole Iavazzo, 19enne studentessa di Lettere Moderne dall'età di cinque anni coltiva la passione per i motori. Una minimoto regalatale dal papà ha fatto scoccare la scintilla fino a condurla verso innumerevoli successi. Nicole non teme la velocità e il suo sogno è poter preseguire in questo percorso, fiera di aver dimostrato che anche le donne possono raggiungere certi traguardi. Sono innumerevoli le vittorie raggiunte battendo, nella sua categoria, avversari maschi. Nicole è la motociclista più veloce di tutto il Sud Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev