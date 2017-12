Mr Chen, il leone di mare che disegna il segno del cane

Singapore, (askanews) - E' già stato soprannominato Mr Chen: è un leone di mare del parco di Yokohama, in Giappone, in grado di disegnare il carattere cinese del cane, che è l'animale del nuovo anno secondo l'oroscopo cinese (dal 16 febbraio 2018).Munito di un pennello speciale che tiene in bocca, Mr Chen ha disegnato il carattere del cane davanti agli spettatori e ai fotografi del parco. Il suo addestratore, Yuki Takeda:"E' un animale molto intelligente che può compiere movimenti molto delicati, quindi ci riesce bene - ha spiegato, sottolineando - Vogliamo allenarci di più per sfoggiare una calligrafia perfetta per il nuovo anno".