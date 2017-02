Multa di 3.000 euro al contadino francese che aiuta i migranti

Roma, (askanews) - Un contadino francese divenuto un simbolo della crisi dei migranti in Europa dopo avere aiutato diversi africani a entrare nel paese ha ricevuto una multa (sospesa) di 3000 euro. Ciò nonostante, Cédric Herrou ha detto che non smetterà di aiutare i migranti.Fuori dalla corte di Nizza, nel sud della Francia, sono tante le persone intervenute a sostegno del contadino. A parlare dal palco il suo legale, Zia Oloumi.Cedric, 37 anni, è stato condannato per avere aiutato illegalmente alcuni migranti a passare il confine italo-francese sotto il naso della polizia. La sentenza della corte di Nizza è ben più lieve della pena di 8 mesi con condizionale richiesta dai procuratori.