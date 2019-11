(Agenzia Vista) Berlino, 09 novembre 2019 Muro Berlino, festa al Checkpoint Charlie, studenti internazionali rompono muro di carta Berlino celebra il 30esimo anniversario della caduta del Muro che tenne divisa la germania dal 1961 al 1989. La capitale tedesca festeggia e numerosi eventi sono previsti in diverse zone della città. Al Checkpoint Charlie, importante posto di blocco tra il settore sovietico e quello statunitense, festeggiano gli studenti internazionali nel nome di un Europa unita e fanno simbolicamente a pezzi un muro di carta sotto le note di 'I want to breeak free' dei Queen. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev