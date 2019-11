Muro Berlino, Merkel: dobbiamo "difendere libertà e democrazia"

Berlino, 9 nov. (askanews) - "Nessun muro è indistruttibile" e oggi "non abbiamo più scuse per non difendere libertà e democrazia": lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel nel corso delle cerimonie per il 30esimo anniversario della caduta del muro di Berlino, ricordando che solo pochi mesi prima del 9 novembre 1989 "nessuno credeva fosse persino possibile"."Il muro di Berlino appartiene alla storia e ci insegna che nessun muro che escluda le persone e limiti la libertà è troppo largo o alto da non èpoter essere abbattuto", ha dichiarato.Alla cerimonia tenuta nella Cappella della riconciliazione di Berlino, la cancelliera ha ricordato tutti coloro che "venivano uccisi a questo muro perchè cercavano la libertà". Poi: "I valori sui quali si fonda l'Europa, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo devono essere costantemente difesi", ha aggiunto Merkel.Presenti alle celebrazioni tanti capi di Stato provenienti da tutto il mondo per ricordare la caduta. In molti hanno deposto dei fiori su quel poco che resta del muro.