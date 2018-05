(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2018 Museo pizza a New York, Iezzi (API): "Proposta ci lusinga ma luogo più adatto è Roma" "Questa proposta certamente ci lusinga e ne siamo onorati. Credo che il luogo più adatto per il museo sia Roma, dove sono rappresentati tutti i tipi di pizza, da quella napoletana a quella calabrese passando per la romana". Queste le parole di Angelo Iezzi, dell'associazione pizzerie italiane, commentando la proposta di creare a New York un museo della pizza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it