(Agenzia Vista) Napoli, 23 dicembre 2017 Napoli 1° in classifica, Insigne: siamo contenti ma preferisco stare con i piedi per terra "Siamo contenti ma preferisco stare con i piedi per terra". Queste le parole di lorenzo Insigne, l'attaccante del Napoli, dopo la gara che ha visto i partenopei vincere contro i Doriani 3 - 2. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev