(Agenzia Vista) Napoli, 04 ottobre 2018 Napoli - Liverpool, Milik : "Se giochiamo così in campionato e in Champions tutto è possibile" "Se giochiamo così in campionato e in Champions tutto è possibile". Queste le parole di Arkadiusz Milik l'attaccante polacco del Napoli, nel dopopartita di Napoli Liverpool giocata al San Paolo di Fuorigrotta vinta dagli azzurri 1-0. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it