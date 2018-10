(Agenzia Vista) Napoli, 29 ottobre 2018 Napoli Roma Albiol squadra increscita speriamo in un passo falso della Juve "Squadra in crescita speriamo in un passo falso della Juve". Queste le parole di Raul Albiol, difensore del Napoli, al termine del match disputato dagli azzurri contro la Roma e terminato in parità con il punteggio di 1 a 1. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it