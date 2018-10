(Agenzia Vista) Napoli, 29 ottobre 2018 Napoli Roma Juan Jesus difficile far punti qui pareggio è giusto "Difficile far punti qui, pareggio è giusto". Queste le parole di Juan Jesus, difensore della Roma, al termine del match disputato contro gli azzurri e terminato in parità con il punteggio di 1 a 1. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it