(Agenzia Vista) Napoli, 17 marzo 2019 Napoli - Udinese, Lasagna: "Peccato per la partita, ma contento per convocazione in Nazionale" "Peccato per la partita, ma contento per convocazione in Nazionale". Così Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, al termine della partita disputata dai friulani contro gli azzurri di Carlo Ancelotti persa per quattro reti a due. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it