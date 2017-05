Nasce alla Luiss il primo corso sulla leadership politica

Roma, (askanews) - Nasce alla Luiss, primo in Italia e in Europa, il corso "Executive Program sulla leadership politica", rivolto ai professionisti del settore. Il direttore generale Luiss, Giovanni Lo Storto, ha illustrato il progetto: "L'obiettivo è mettere insieme l'esperienza concreta, pratica, della vicinanza al mondo della politica con la necessità di sperimentare nell'ambito della realtà accademica. Si studia cosa vuol dire oggi essere leader in politica ma ci si confronta anche con chi leader lo è, lo è stato, o ha gli strumenti per unconfronto chiaro, diretto e trasparente".Un corso adatto a chi vuole specializzarsi nel settore: "Si rivolge ai ragazzi che hanno un grande interesse per la politica, chi ha voglia di confrontarsi con una strumentazione più appropriata".