(Agenzia Vista) Campania, 07 novembre 2019 Nasce in Costiera Amalfitana l'Università della Gastronomia Nasce l’ Università di alta gastronomia in Costiera Amalfitana, il Campus Principe di Napoli ad Agerola che comprende corsi di laurea, corsi professionalizzanti e corsi amatoriali. L'ateneo, realizzato in tempi record in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'università Pegaso, è stato inaugurato alla presenza del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, del Presidente dell’Ateneo Pegaso, Danilo Iervolino, e di tante altre autorità e istituzioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev