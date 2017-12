Natale a Napoli, torna l'albero rubato da baby gang nella Galleria:'Forze dell'ordine lo difendano'

(Agenzia Vista) Napoli, 23 dicembre 2017 Natale a Napoli, torna l'albero rubato da una baby gang nella Galleria: 'Forze dell'ordine lo difendano' Nella Galleria Umberto I torna l'albero della legalità dopo che una baby gang lo aveva tagliato e nascosto in un vicolo dei Quartieri Spagnoli. L'albero, posizionato nella Galleria grazie all'iniziativa del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e dei titolari dello storico Caffè Gambrinus, era stato segato alla base e trascinato per centinaia di metri non appena la vigilanza effettuata dai volontari del Sole che Ride aveva lasciato a tarda notte la guardia. Ritrovato dalle forze dell'ordine è stato riposizionato nello stesso punto come simbolo della lotta alle baby gang locali "Ora tocca alle forze dell'ordine difendere l'albero dei desideri che è diventato albero della legalità" ha affermato Borrelli. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev