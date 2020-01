Roma, 30 gen. (askanews) - Tre cuccioli di orso polare sono nati nel parco Marineland d'Antibes, in Costa Azzurra. Una nascita importante per questa specie definita "vulnerabile".Gli orsetti, il cui sesso non è stato annunciato, sono nati tra Natale e Capodanno. "Stanno benissimo", ha sottolineato il più grande parco di divertimenti marino d'Europa, che ha ritardato la bella notizia a causa di un tasso di mortalità per questa specie del 50%.